Yolu kapatıp drif yapan sürücüye, 7 bin 530 lira para cezası

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, dün trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, 'Escort' yazısıyla plakasını kapatmaya çalışan aracın 42 BAM 96 plaka ve sürücüsünün de Volkan A. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Volkan A.'ya 'drift yapmaktan' 5 bin 100 lira, 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 2 bin 18 lira ve 'plakanın belirlenmemesi için kapatmak' suçundan da 412 lira olmak üzere toplam 7 bin 530 lira para cezası uygulandı.