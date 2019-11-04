MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYolu kapatıp drif yapan sürücüye, 7 bin 530 lira para cezası
04.11.2019 - 12:51 | | DHA

Yolu kapatıp drif yapan sürücüye, 7 bin 530 lira para cezası

Konya'da çevre yolunda yolu kapatıp aracıyla drif yapan sürücü Volkan A.'ya, 'drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve plakanın belirlenmemesi için kapatmak' suçundan 7 bin 530 lira para cezası uygulandı.

Yolu kapatıp drif yapan sürücüye, 7 bin 530 lira para cezası

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, dün trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis, 'Escort' yazısıyla plakasını kapatmaya çalışan aracın 42 BAM 96 plaka ve sürücüsünün de Volkan A. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Volkan A.'ya 'drift yapmaktan' 5 bin 100 lira, 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 2 bin 18 lira ve 'plakanın belirlenmemesi için kapatmak' suçundan da 412 lira olmak üzere toplam 7 bin 530 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma

İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma

Trabzon'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı!

Trabzon'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı!

Pastırma sıcakları nedir? Pastırma yazı ne kadar sürecek?

Pastırma sıcakları nedir? Pastırma yazı ne kadar sürecek?

Mardin’de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar

Mardin’de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar

Sıradaki Haber