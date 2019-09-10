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10.09.2019 - 09:19| İHA

Yolu kapatıp yaptılar! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştılar

Trabzon’da bir düğün için toplanan lüks otomobilli şahıslar yolu trafiğe kapatarak drift yaptı.

Yolu kapatıp yaptılar! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştılar
Yolu kapatıp yaptılar! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştılar
Yolu kapatıp yaptılar! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştılar
Yolu kapatıp yaptılar! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştılar
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Drift yaparak trafiği tehlikeyi düşüren magandalar bu sefer kendini Trabzon’da gösterdi. Bir düğün için Karadeniz Sahil Yolu’nda yer alan ceplerde toplanan şahıslar dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren hareketlerini sürdüren lüks otomobilli magandalar ardından Beşirli mahallesindeki bir kavşağı trafiğe kapatarak yanlama hareketini yaptı.

Ortalığı toza dumana katan magandalar cep telefonu ile görüntülenirken, görüntüleri “Yakıyorsak sebebi var” notuyla sosyal medya hesabına yükleyen F.E.'nin drift gösterisi otomobilin etrafına toplanan vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı. Şehrin değişik noktalarında yolu trafiği kapatarak yanlama hareketini sürdüren magandanın “Durduramazsınız, feda olsun” ve “İmzalarımız kalıcı” notuyla bu görüntüleri sosyal medya hesabına yüklemesi 'pes' dedirtti. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen “drift” terörünü devam ettiren şahıslar, vatandaşların can güvenliği hiçe sayacak hareketlerini sürdürmeye devam ediyor.

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