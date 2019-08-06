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06.08.2019 - 16:49| İHA

Yolu şaşıran sürücü 3 metrelik duvardan uçtu!

Trabzon'da yolu şaşıran sürücü, yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye düşerken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yolu şaşıran sürücü 3 metrelik duvardan uçtu!

Kaza, Değirmendere Mahallesi Kandil Sokak Kule Evleri mevkiisnde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiraladığı otomobille seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen Suudi Arabistan uyruklu sürücü, yolun devam ettiğini düşünerek yola devam edince yaklaşık 3 metre yükseklikteki duvardan bahçeye düştü. Düşme sonucu bahçede bulunan başka bir otomobile arkadan çarparak durabilen otomobilde ölen ya da yaralanan olmazken düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Otomobil bahçeye düşmeden alanda çocukların oyun oynadığı belirtilirken kazada kimsenin yaralanmaması yüreklere su serpti.

Otomobil daha sonra bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken meraklı vatandaşlar da o anı cep telefonlarına kayıt etmeyi ihmal etmedi.

İstanbul'da akıntıya kapılan iki çocuktan biri kaybolduİstanbul Beykoz'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.
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