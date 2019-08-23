MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYolun karşısına geçmek isterken canından oldu!
23.08.2019 - 12:42| DHA

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!

Gaziantep’te yolun karşısına geçmek isterken midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Hacı Deveci (39), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu!

Olay, 19 Ağustos günü Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Deveci'ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs çarptı. Deveci, ihbar üzerine gelen sağlık ekipler tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deveci, bu sabah hayatını kaybetti. Deveci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hacı Deveci'nin kaldırımdan indiği ve manevra yapan midibüsün çarptığı an yer alıyor.

 

 

 

Yüzde yüz yerli! 3 yıl sürdü...Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilecek PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Erkek arkadaşı dövüp, mezarlık önünde otomobilden attı

Gaziantep'te evde çökme!

Gaziantep'te evde çökme!

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Minik Rabia 4 çocuğa umut oldu

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan son dakika açıklaması

Sıradaki Haber