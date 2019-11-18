Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı!

Olay, saat 14.30 sıralarında iddiaya göre Refik Saydam Caddesi’nde karşısında geçmek isteyen Günay K.,’ya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Günay K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra yaralı kadın ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.