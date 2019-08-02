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02.08.2019 - 09:50| İHA

Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek istersen canından oldu!

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi İzmir-Uşak E-96 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necati A. (56) idaresindeki 34 BEC 349 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Olcay Poliçe yolun kenarına savruldu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından Olcay Poliçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Poliçe'nin cansız bedeni morga kaldırılırken sürücü Necati A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe'ye çarpma anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

ABD’de yakıtı biten uçak otobana indiABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
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