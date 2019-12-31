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31.12.2019 - 10:15 | | İHA

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdi!

Ankara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdi!
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdi!
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdi!
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdi!
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karışışındaki özel bir sitede güvenlik görevlisi olan İlknur Çakmak (50) ve aynı sitede temizlik görevlisi olan Sefa Yılmaz (57), yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Yaşamkent yönünden merkez istikametinde seyir halinde olan Cumhur H. İdaresindeki 06 BCS 559 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Çakmak ve Yılmaz yerde hareketsiz kaldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdi

İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bulvar üzerinde işaretlemeler yaparken trafik akışını kontrollü sağladı. Kaza nedeniyle şoka giren otomobil sürücüsü Cumhur H. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

 

 

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın feci şekilde can verdiAnkara’nın Çankaya ilçesi Konutkent altgeçidi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.
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