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21.11.2019 - 17:26 | | DHA

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi feci şekilde can verdi!

Diyarbakır’da, yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı Ezgi Yusufoğlu (28), hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Ç.'nin (33) kullandığı 21 TT 0681 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yusufoğlu'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusufoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yusufoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ezgi Yusufoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, taksi şoförü Halil Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

 

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