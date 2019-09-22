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22.09.2019 - 16:18 | | AA

Yön levhalarına çirkin saldırı!

Ordu'da yollardaki yön levhalarına zarar veren kişi ya da  kişiler aranıyor.

Yön levhalarına çirkin saldırı!

Alınan bilgiye göre, Mesudiye ilçesindeki bazı mahalleleri gösteren  yön levhalarına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu üzerlerindeki yazıların neredeyse tamamı  okunmayacak şekilde tahrip olan levhalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Öte yandan yetkililer, levhalara zarar veren kişi ya da kişilerin  bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

   

 

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