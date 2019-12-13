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13.12.2019 - 07:50 |

Yöresel lezzetler tek tıkla evinde

Geyve Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Kadın Girişimciler Kurulu ve Sakarya Üniversitesi’nin birlikte hayata geçirdiği proje ile bölgenin yöresel lezzetleri online satışa çıktı.

Yöresel lezzetler tek tıkla evinde

Proje ile Geyve markalı ürünler Türkiye’nin her bölgesine satılabilecek ve kadın istihdamına katkı sağlayacak. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezimizde kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle ürünler çıkarmaya başladık. Ülkenin farklı bölgelerinden talepler gelmeye başlayınca sanal pazarda bu ürünleri satmaya karar verdik. Geyve artık internet ortamında satılacak ve ülkenin dört yanına ücretsiz gönderilebilecek” diye konuştu.

Yöresel lezzetler tek tıkla evinde



Kadınlara istihdam

Yöresel ürünlerin üretildiği tesisin geliri ile tesiste üretim yapan kadınlara istihdam sağlandığını açıklayan Başkan Kaya, “Kadınlara istihdam sağlarken, ilçemizde okuyan 160 öksüz ve yetim kardeşimize cep harçlığı veriliyor. Geyve’nin verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzeden üretilen ürünler tek tıkla satın alınabilecek. Yerli ve milli markamızın gelişimine, üreticilerimizin alın terine, emeğine katkı sunacak” dedi.
Türkiye’ye rol model olabilecek merkezde doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen Geyve markalı ürünler, ‘www.geyva.com.tr’ adresinden temin edilebiliyor.

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