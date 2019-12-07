‘Yörüngeye teleskop için çalışıyoruz’

Bu projenin üzerinde 20 yıldır çalıştığını belirten Özel, “Bilgisayar hesaplamalarının çoğunu yaptığım modelleme ve analiz grubunun başındayım. Şu an bir proje yok ama NASA’da da çalıştığım için bir taraftan ‘Bunun ilerisini nasıl gerçekleştirebiliriz?’ diye düşünüyoruz. Dünya’nın her tarafına teleskop koyduktan sonra, ileriki aşaması ancak yörüngeye teleskop koymak olabilir ama şu anda tabii ki, o veri miktarıyla uğraşabileceğimiz, yani gerçekten başa çıkabileceğimiz bir durum değil. Teknolojileri geliştirip, bunun ne kadarını yörüngedeyken analiz edebiliriz, ne kadar bu sıkıştırmayı gerçekleştirebiliriz, ne kadarını Dünya’ya getirebiliriz, bu tür çalışmalara da başlamış bulunuyoruz” dedi.



Gelecek ile ilgili planlarını da anlatan Özel, şöyle devam etti: “Kısa vadede analizini yaptığımız birkaç tane kara delik daha var elimizde. Bizim galaksimiz, Samanyolu’nun merkezinde Sagittarius A dediğimiz kaynak. Onun verilerine umarım bir yıldan az, kaldı. Hatta 6 ay gibi diyeyim. Söz vermeyeyim ama son sürat çalışıyoruz. Orta vadede projelerimiz, yani dünya üzerinde farklı teleskoplar eklemek ve metotlar geliştirmek. Uzun vadede de uzay.”