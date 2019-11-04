YouTube kanalı nasıl açılır? 2019 YouTube kanalına video yüklemek

Bir Google hesabınız var ve YouTube hesabınızı açtınız. Google hesabınız olması, YouTube’da kanalınız olduğu anlamına gelmez.



Google Hesabı ile video izleyebilir, beğenebilir ve kanallara abone olabilirsiniz. Ancak YouTube kanalınız olmadan, YouTube'da herkesin görebileceği bir varlığınız olmaz. Google Hesabınız olsa bile video yükleyebilmek, yorum yapabilmek veya oynatma listesi oluşturabilmek için YouTube kanalı oluşturmalısınız. Bilgisayarınızdan ya da YouTube'un mobil sitesinden kanal oluşturabilirsiniz. Peki YouTube kanalı nasıl açılır?

YOUTUBE KANALI NASIL AÇILIR?



YouTube’a hesabınızla bağlanarak oturum açın.

Sol üst köşedeki seçeneklerden ‘kanal oluştur’ bölümüne gidin



Ayrıntıları kontrol edin ve ‘tamam’ı tıklayarak kaydedin.



Yeni kanalınız oluştu!



Geriye keyiflice kanalınıza içerik yüklemek, görselliğini düzenlemek kalıyor. Bir profil fotoğrafı, bir kanal fotoğrafı seçin, bunları hizalayarak yerleştirin. Kısa bir açıklama yazısı yazın, web sayfanız (varsa) ekleyin ve kanalınızın keyfini çıkarın!



YOUTUBE KANAL DÜZENLEMELERİ NASIL YAPILIR?



Kanalınızda Videolar, Oynatma Listeleri, Kanallar, Tartışma, Hakkında bölümü bulunur. bBu alandan Kanalı Özelleştirme ve İçerik Stüdyosu bölümünü de kullanabilirsiniz. Kanalı özelleştir sekmesini kullanarak “kanal açıklaması, kanal resmi ve kanal ayarlarını “ kontrol edebilirsiniz. Yani izleyicilerin sizi ilgi çekici bulabilmesinin ilk adımı doğru fotoğraf ve açıklama metninden geçer. Bu alanı etkileyici içeriklerle doldurmak size çok şey kazandırabilir.