MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yozgat ve Ankara'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
ABONE OL
12.12.2019 - 12:00 | | DHA

Yozgat ve Ankara'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Yozgat ve Ankara'da, 7 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat ve Ankara'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Yozgat Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, Yerköy ilçesinde yaşayan H.G. isimli kadın ile H.D.'nin evlerinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler ikilinin, Ankara'da yaşayan B. G, Y.B, F.U. isimli kişiler aracılığıyla kente getirdikleri kadınlara, zorla fuhuş yaptırdığını belirledi. Yozgat ve Ankara'da yapılan eş zamanlı baskında H.G., H.D. ile B.G., Y.B. ve F.U. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yaptırılan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber