Yozgat'ta otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında meydana geldi. Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a üniversite öğrencilerini taşıyan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki Bozok Üniversitesi'ne ait 66 AY 035 resmi plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ve otobüsteki 26 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 27 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.