04.10.2019 - 17:21 | | DHA
Yozgat'ta yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu M.H. (21) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, PYD/YPG adına Suriye'de faaliyetlere katıldığı belirlenen M.H.'nin, Yerköy'de olduğu tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, M.H.'yi kaldığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.