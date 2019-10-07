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07.10.2019 - 10:44 | | AA

YPG/PKK'dan ABD'ye "Fırat'ın doğusu" suçlaması

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'yi, sözünü tutmayarak Fırat'ın doğusundan çekilmek ve bölgeyi Türkiye'nin operasyonuna açık hale getirmekle suçladı.

YPG/PKK'dan ABD'ye "Fırat'ın doğusu" suçlaması

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, sözde sözcülerinden Mustafa Bali'nin Twitter hesabı üzerinden, ABD'yi suçlayıcı bir mesaj yayımladı.

Mesajda, "Güvenlik mekanizması ve akabinde mevzilerin yıkılmasına rağmen, ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı. SDG, kuzeydoğu Suriye'yi ne pahasına olursa olsun korumaya kararlı." ifadeleri kullanıldı.

- DEAŞ tehdidi

Öte yandan örgütün ismini kullandığı SDG de bir yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin sözünü tutmadığının vurgulandığı açıklamada, bunun DEAŞ'la mücadeleye "büyük olumsuz" etki yapacağı iddia edildi.

ABD'li yetkililer, DEAŞ karşıtı mücadele toplantılarında, Suriye'de ele geçirdikleri yabancı DEAŞ'lı ve ailelerinin toplam sayısının 10 bin civarında olduğunu kaydediyor. Bu kişilerin bir kısmı, ABD güçlerince Deyrizor'da üs olarak da kullanılan El Ömer petrol sahasında, diğer kısmı ise YPG/PKK, Kamışlı, Haseke, Malikiye, Tabka ve Rakka cezaevlerine tutuluyor.

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