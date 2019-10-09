YSK personel alımı ne zaman? YSK memur alımı başvuruları

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre açıktan personel alımı yapılacak. Peki, YSK memur alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 14 Ekim 2019 tarihinde 09.00'da başlayıp, 21 Ekim 2019 saat 17.00 tarihine kadar devam edecek. Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesi 'www.ysk.gov.tr'den yapılacak. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak.

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