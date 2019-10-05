YSK sözlü sınavla 255 personel alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, YSK’nın merkez teşkilatına iki mühendis, yedi çözümleyici, beş programcı, iki teknisyen, iki bilgisayar işletmeni, 17 veri hazırlama kontrol işletmeni, beş şoför, iki sekreter, bir santral memuru, bir kaloriferci ve 10 hizmetli alınacak. YSK’nın çeşitli il ve ilçelerdeki taşra teşkilatına da 153 zabıt kâtibi ile 48 hizmetli alımı gerçekleştirilecek.

YSK’nın internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak başvurular, 14 Ekim saat 09.00’da başlayacak ve 21 Ekim saat 17.00’de sona erecek. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda en az 70 puan almaları gerekecek. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağrılacak.