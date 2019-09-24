Yüksek yargı üyeleri arasında ilk ‘itirafçı’

Akyol, esas hakkındaki savunmasında da “Pişmanım. Bunun öz eleştirisini 3 yıldır yapıyorum” diye konuştu. “Girişimin baş mimarı olduğu anlaşılan ve Pensilvanya’daki ininde saklanan bu zat zerre kadar içinde insanlık taşıyorsa gelir teslim olur” diyerek sözlerine devam eden Akyol, “Türk yargısı önünde hesap verir. Bunu yapmazsa Türkiye’ye getirilerek yargı önünde hesap vermesi sağlanmalıdır” dedi. Kararla, Akyol’un itirafta bulunması, örgütün yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermesi nedeniyle, bu bilgilerin mahiyeti ve etkin pişmanlık gösterdiği zaman dikkate alınarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sanığın ileride suç işlemeyeceği kanaatine varan heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. -ANKARA Milliyet