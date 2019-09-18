Yüksek yargıya 11 yeni üye seçildi

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan heyetin başkanı Oğuz Dik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Yargıtay üyeliği’ne getirilenler arasında yer aldı.



HSK Genel Kurulu, dünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine ilişkin seçim yaptı. Buna göre, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla açılan bireysel davalara bakan Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Faruk Şener, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasına bakan Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Ankara Başsavcıvekili Ramazan Dinç, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu.



Danıştay üyeliklerine ise Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş getirildi.



Yargıtay’a üye seçilen Ramazan Dinç, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının üst olarak seçtiği Akıncı Üssü ile ilgili soruşturmayı yürüttü. Bu soruşturmanın bitmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili seçilen Ramazan Dinç, FETÖ/PDY soruşturmalarından sorumlu oldu.



Çok sayıda dava



Yargıtay üyesi seçilen, Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik ise, darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kaçırılması ve darbe girişimine yönelik faaliyetler nedeniyle açılan ‘Genelkurmay Çatı Davası’ ile Ankara’da birçok kuruma giden ve sokağa çıkan kişilere ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu ‘Kara Havacılık Davası, EDOK Komutanının kaçırılması davası gibi çok sayıda davayı karara bağladı.