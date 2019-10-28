MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYüksekova'daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu!
28.10.2019 - 08:33 | | AA

Yüksekova'daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu!

MSB: "Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur."

Yüksekova'daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu!

Hakkari'de 23 Ekim'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahaleleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralıAğrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okullar tatil edildi mi?

Bugün okullar tatil mi? 28-29 Ekim'de okullar tatil edildi mi?

Eski emniyet müdürüne ‘Fuhuş örgütüne yardım’dan dava

Eski emniyet müdürüne ‘Fuhuş örgütüne yardım’dan dava

Yüksekova'daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu!

Yüksekova'daki çatışmada yaralanan asker şehit oldu!

Ağaç dalı yola devrildi!

Ağaç dalı yola devrildi!

Sıradaki Haber