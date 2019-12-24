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24.12.2019 - 17:18 |

Yükselen burç hesaplama nasıl yapılır? Pembenar'ın yükselen burç öğrenme sayfasından yükselen burcunuzu öğrebilirsiniz.

Yükselen burç nedir? Yükselen burç; batı astrolojisinde, kişinin tam olarak doğduğu zamanda, doğu ufkunda yükselen burca verilen ad olarak bilinmektedir. Yıldız haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisi olarak bilinmektedir. Peki yükselen burç hesaplama nasıl yapılır? Yükselen burç öğrenmek için hangi bilgiler gereklidir?

Yükselen burç hesaplama nasıl yapılır? Pembenar'ın yükselen burç öğrenme sayfasından yükselen burcunuzu öğrebilirsiniz.

Yükselen burç nedir?
Batı astrolojisinde, yükselen burç, kişinin doğum anında, doğu ufkunda yükselen burca verilen addır. Yıldız haritasında, doğu ufuk çizgisine bakıldığında doğu tarafında bu burç gözükür. Yükselen burç astrolojide aynı zamanda birinci evin yöneticisidir. (Wikipedia)

Yükselen burç nasıl öğrenilir?

Peki ya yükselen burcun hesaplanması için neleri bilmemiz gerekiyor? Yükselen burcun hesaplanabilmesi için muhakkak doğum saatinizi bilmeniz gerekiyor. Yükselen burcunuzu doğum saatinizi tam olarak bilmeden hesaplayabilmeniz pek mümkün değildir. Ve evet, herkesin muhakkak bir yükselen burcu vardır.

Yükselen burcunuzu öğrenmek için Pembenar'ın Yükselen Burç Hesaplama sayfasına gidebilirsiniz.

Yükselen burcun önemi

Yükselen burçların önemi nedir peki? Yükselen burçlar aslında sizin sosyal maskenizdir. Örneğin bir ortamda yeni biriyle tanıştığınızda Güneş burcunuz değil yükselen burcunuz devrededir. Arkadaşlık bağını güçlendirdiğiniz kişiler sizin Güneş burcunuzu da hissetmeye başlar. Yani, karşı tarafa yükselen burcunuzla ilk intibanızı bırakırsınız. 

Çocukluk dönemini açıklar

Peki yükselen burcun astrolojik simgesi nedir? Yükselen burcun astrolojik simgesi ASC'dir. Yükselen burç bebeklik ve erken çocukluk döneminde hangi çevresel şartlar içinde olduğumuzu açıklayabilmektedir. Yükselen burçlar sayesinde çocukluğunuzun erken yıllarının nasıl geçtiğini ya da yaptığınız yatırımların başlangıçlarını da öğrenebilmeniz mümkündür. 

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/yukselen-burc-nedir--herkesin-bir-yukselen-burcu-var-mi--molatik-11/

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