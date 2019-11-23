23.11.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul
Yumrukla kadın cinayeti davası
İstanbul’da 2017’de eşi Esengül Dursun’u yorganları düzensiz yerleştirdiği bahanesiyle yumruk atarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Erkan Dursun, ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşmaya çıktı.
Cinayetten yargılanan sanık duruşmada, “Olay günü evde temizlik yapıyorduk. Ben yerleri siliyordum. Eşim ise yorganları düzeltiyordu. Bu sırada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü. Kendisine iyi olup olmadığını sordum, bana başının ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek için ısrar ettim ancak ertesi gün diyalize gideceğimiz için kabul etmedi. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi. Duruşma ertelendi.