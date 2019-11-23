Yumrukla kadın cinayeti davası

Cinayetten yargılanan sanık duruşmada, “Olay günü evde temizlik yapıyorduk. Ben yerleri siliyordum. Eşim ise yorganları düzeltiyordu. Bu sırada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü. Kendisine iyi olup olmadığını sordum, bana başının ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek için ısrar ettim ancak ertesi gün diyalize gideceğimiz için kabul etmedi. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi. Duruşma ertelendi.



