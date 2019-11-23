MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriYumrukla kadın cinayeti davası
23.11.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Yumrukla kadın cinayeti davası

İstanbul’da 2017’de eşi Esengül Dursun’u yorganları düzensiz yerleştirdiği bahanesiyle yumruk atarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Erkan Dursun, ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşmaya çıktı.

Yumrukla kadın cinayeti davası

Cinayetten yargılanan sanık duruşmada, “Olay günü evde temizlik yapıyorduk. Ben yerleri siliyordum. Eşim ise yorganları düzeltiyordu. Bu sırada eşimin ayağı kaydı ve yere düştü. Kendisine iyi olup olmadığını sordum, bana başının ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek için ısrar ettim ancak ertesi gün diyalize gideceğimiz için kabul etmedi. Beraatime karar verilmesini talep ederim” dedi. Duruşma ertelendi.

22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Edis’ten eski şirketine sahtecilik davası

Edis’ten eski şirketine sahtecilik davası

Türkiye obezitede Avrupa birincisi

Türkiye obezitede Avrupa birincisi

Çatalca’daki kriz yeni yolla aşıldı

Çatalca’daki kriz yeni yolla aşıldı

Görme kaybında ‘Tamkan’ umudu

Görme kaybında ‘Tamkan’ umudu

Sıradaki Haber