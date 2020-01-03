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03.01.2020 - 16:01 | | DHA

Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenler yakalandı

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenler yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, liman açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 6'sı çocuk, 5'i kadın 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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