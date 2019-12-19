19.12.2019 - 16:38 | | AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Enez ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ zanlıları A.B, A.K. ve M.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.B. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.