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12.09.2019 - 16:20| DHA

Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler böyle yakalandı!

Edirne’de Türkiye- Yunanistan sınırında bulunan telleri aşarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen askerler tarafından yakalandı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler böyle yakalandı!

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, sınırda bulunan Karaağaç Mahallesi'ne geldi. Burada tarlaların bulunduğu kısımdan dikenli tellerin üzerine giysileri ile kapatıp, telleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan kaçaklar, devriye görevi yürüten askerler tarafından yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 göçmen, soruşturmalarının yürütülmesi için İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

 

 

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