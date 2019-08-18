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18.08.2019 - 00:01

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alınan ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 6'sı aranan 9 zanlıdan 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Sahil Güvenlik ve Bodrum Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6'sı FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'den aranan, 3'ü FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 9 şüphelinin Gümbet Mahallesi'nden 8 metrelik bir tekneyle denize açıldığı ihbarını almasının ardından harekete geçti.

Aralarında öğretmen, mali müşavir, bilgisayar mühendisi, doçent ve sağlık personeli olan 1'i kadın 9 şüpheli, Yunanistan'a gitmek üzereyken Bodrum açıklarında yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adliyeye sevk edilenlerden İ.B. ve İ.D'nin ise savcılıktaki sorgularına yarın devam edileceği öğrenildi.

 

 

 

 

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