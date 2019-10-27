Yunanistan’daki Gümüşhane

Bundan tam 100 yıl öncesine kadar aynı şehirde yaşayan eski komşular Yunanistan’da bir araya geldi.



Gümüşhaneli, Sanayici İşadamları derneği (GÜSİAD) öncülüğünde bir grup iş adamı ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Mübadele ile Yunanistan’a göç eden Rum asıllı Gümüşhanelilerle Yunanistan’da bir araya geldi. Lozan Antlaşması sonrası yapılan mübadele ile Eski Gümüşhane’den Yunanistan’a göç eden Rumların bir kısmı Naoussa ve Selanik şehirlerine, bu ülkedeki Türkler de, Türkiye’deki bazı şehirlere yerleştirilmişti. Eski Gümüşhane olarak adlandırılan Süleymaniye Mahallesi’nde yüz yıllarca barış içinde yaşayan insanların torunları bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Naoussa Belediye Başkanı Nicolas Karanikolas’ın daveti üzerine harekete geçen GÜSİAD yönetim kurulu üyesi Atilla Kesler öncülüğünde bir ekiple yola çıktı. Selanik’e gelen Gümüşhaneliler Atatürk’ün evini ziyaretinin ardından temaslarına başladı. Selanik Sümela Derneği Başkanı Stefanos Tanimanidis’in heyetin onuruna bir yemek verdi. İki ülke halkları arasındaki dostluğun asırlar öncesine dayandığını dile getiren Tanimanidis, “Dünya da bu iki millet kadar bir birine bezer ve bağlı, dost millet çok az vardır. Devletlerimizin politikası ne olursa olsun asla bizler kopmadık. Aksine bağlarımızı sıkılaştırarak karşılıklı turizmi geliştirmek istiyoruz. Bu ziyaretlerimizi karşılıklı sürdüreceğiz” dedi.









Kardeş şehir oluyorlar



Gümüşhaneli heyet 20 bin nüfuslu Naoussa’ya geçti. Heyeti karşılayan Belediye Başkan Karanikolas, Gümüşhane’den bölgeye 125 bin kişinin göç ettiğini, bunların çoğunun da Naoussa ve etrafına yerleştiğine dikkat çekerek, “Türklerle Rumların Gümüşhane’de huzur içinde yaşadığını büyüklerimiz bize hep anlatıp durdu. Şimdi biz bunu neden devam ettirmeyelim? Eğer kendileri de uygun görürse Gümüşhane belediyesi ile kardeş belediye olmak isteriz” dedi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “Mübadeleden 95 yıl sonra GÜSİAD öncülüğünde, tarihi bir adım atıldı. Bu adım şüphesiz ki; gerek iki ülkenin, gerekse her iki şehrin sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde yararlı olacak. Kardeş şehir olmak için elimden geleni yapacağım” dedi. Çimen, “Bu programın gerçekleşmesinde öncülük eden GÜSİAD Başkanı Yüksel Yalçın’a turizm koordinatörü Atilla Kesler’e, Naoussa Belediye Başkanı Karanikolas’a, Selanik Başkonsolosumuz Efe Ceylan’a, Naussa Karadenizliler Dernek Başkanı Fotis Faniadis’e, Haralambos Faniadis’e, Selanik Sümela Derneği Başkanı Stefanos Tanimanidis’e, Araştırmacı Stathis Taxidis’e, Panayotis Poultidis’e ve bu tarihi buluşmayı başından sonuna takip eden gazeteci Bünyamin Aygün’e ve Milliyet gazetesine şehrim adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.









Ata toprağını merak ediyor



Ailelerin kaynaştığı, dili ayrı ama notaları aynı müziklerle eğlendiği etkinlikte yerel sanatçı Anthi Kalaitzidou da kemençesi ve sesiyle katıldı. Aakşam saatlerine kadar devam eden etkinlikte Türk şarkılarını Yunanca seslendiren Kalaitzidou, iki ülkenin aslında kültürel anlamda hiç kopmadığının altını çizdi. Kalaitzidou, “Türk ve Yunanlıların en büyük özellikleri sıcakkanlı ve güler yüzlü, misafirperver olması ve geçmişine bağlı olması. Ninem Gümüşhane’yi hep anlatırdı. Kafamdaki Gümüşhane bir masal şehri gibi. Belediye başkanı Sayın Çimen söz verdi, inşallah Gümüşhaneyi gezip görme şansım olacak” dedi.

Kemençeyle horon









Naousa’da Gümüşhanelilerle Üzüm Bağı Tepesinde bir araya gelen Rumlar, gün boyunca davul zurna ve kemençe eşliğinde halaylar çekti, horon oynadı, doyasıya eğlendi. Yaklaşık iki yüz ailenin buluştuğu etkinlikte yöresel yemekler ve içecekler tüketildi. Belediye Başkanı Ercan Çimen’e yöresel hediyeler ve kemençe hediye edildi.



Gümüşhane kütüphanesi









Belediyedeki temasların ardından Naoussa Kütüphanesi’ne gelen heyet burada Kütüphane Müdür Fotis Faniadis ile görüştü. Gümüşhane’den katır sırtında getirildiği belirtilen 500 yıllık kitapları inceleyen heyete konuşan Faniadis, “Buradaki elyazması kitaplar 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar kaleme alınan bilimsel ve değerli kitaplar. Daha çok kitaplar var ama diğer değerli eserler Atina’da koruma altında. Burada bulunan kitaplar hayvan sırtında geldi. Bizim istediğimiz şu, bu eserler burada kalmasın, Gümüşhane’de de olsun. Bütün dünyaya o yıllarda yaşananlar örnek olsun. Çocuklarımız, gençlerimiz bu kitapların ışığında büyüyor” dedi.





