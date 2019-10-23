Yürek dayanmaz! Yan yana toprağa verildiler

Uşak'taki yangın faciasında yaşamını yitiren Bülent Yaşar ve çocukları Muhammet Nurkan Yaşar, Muhammet Furkan Yaşar, Aişe Yaşar'ın cenazeleri Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Baba ve 3 çocuğunun cenazeleri ikinden sonra Elmalıdere Mahallesi'ndeki Zemzem Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Yaşar ailesinin yakınları ve komşuları katıldı. Cenazeler tabutlar içinde camiye avlusuna geldiğinde gözyaşları sel oldu. Vakit beklenmeden tek tek kılınan namazın ardından cenazeler Elmalıdere Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Öte yandan eşi ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği faciadan yaralı olarak kurtulan Yasemin Yaşar'ın ise Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Genç kadının, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.