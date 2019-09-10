Yürek yakan detay! Halit Ayar yakın arkadaşına...

Halit Ayar, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandı. Bu yıl İTÜ'den yüksek onur derecesiyle mezun olan Halit, aynı zamanda çift anadal programı ile elektronik haberleşme bölümünden de mezun oldu.

Spor yapan, resim çizen ve ud çalan genç Halit, yaklaşık 13 yıldır da ENKA Spor Kulübü'nün de yüzücüsüydü. Yüzme sporuyla yakından ilgilenen Halit, kardeşi Melike ile kıtalararası yüzme yarışına katılarak İstanbul Boğazını da geçti.

Halit Ayar, o gece yurt dışına gidecek yakın arkadaşına veda için İstiklal Caddesi'ne gitmişti.