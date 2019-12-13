Yurt dışı isteyene 300 bin TL’lik burs

Eğitim ücreti, barınma, ulaşım gibi giderleri karşılayan bursların miktarı 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinde eğitim almak, başka kültürleri tanımak, dil becerisini geliştirmek ve iyi bir özgeçmişe sahip olmak isteyenlerin hayali yurt dışı. Ancak öğrencilerin önündeki en büyük engel maddiyat. Bu noktada başarılı öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere pek çok kurum ve vakıf tarafından burs seçenekleri sunuluyor. Eğitim ücretinden barınmaya, ulaşımdan vizeye kadar öğrencilerin tüm masraflarının karşılandığı burslar 300 bin TL’ye kadar çıkıyor. Başvuruları devam eden bursları derledik:

Her şey karşılanıyor

ABD’nin en prestijli burs programı olan Fullbright kapsamında öğrencilere 50 bin dolara (290 bin TL) kadar burs ile gidiş-dönüş uçak bileti imkânı sağlanıyor. Yüksek lisans bursuna, lisans programı mezunları veya en geç Temmuz 2021’de mezun olacaklar başvurabiliyor. Başvuru için 4.00’lük sistemde en az 3.00; 100’lük sistemde en az 76.66 not ortalaması isteniyor. Doktora Bursu’na ise yüksek lisans derecesini almış olanlar veya en geç Temmuz 2021’de alacaklar başvurabiliyor. Başvuru için 4.00 üzerinden 3.50 not ortalamasına sahip olmak şart.

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında doktora eğitimi almak isteyenlere verilecek bursa ise biyoloji, kimya, tıp gibi bölümlerin öğrencileri ve mezunları başvurabiliyor. Bursiyerler, North Carolina Üniversitesi’nde doktoralarını tamamlayacaklar. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2020.

Farklı ülke seçenekleri

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Fransa Büyükelçiliği ile yaptığı iş birliği kapsamında Fransa’da yüksek lisans bursu veriyor. Tüm alanları kapsayan burs için son tarih 29 Mart 2020.

ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde yüksek lisans eğitimi için ise hukuktan mühendisliklere, mimarlıktan müziğe birçok programda burs desteği sunuluyor. Bursa son başvuru tarihi 31 Ocak 2020. TEV-FIAT-TOFAŞ Burs Fonu kapsamında İtalya’da makine, endüstri, elektrik, elektronik, otomotiv, uçak ve işletme mühendisliği alanlarında yüksek lisans yapacaklara burs veriliyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020.

TEV, Singapur’da eğitim alacaklar için de burs veriyor. Burstan temel bilimler, mühendislik ve biyomedikal bilimlerinde doktora yapanlar faydalanabilecek. 30 yaş sınırı, 4.00 üzerinden en az 3.10 not ortalaması ve yeterli düzeyde İngilizce şartı bulunan burs için son tarih 31 Aralık 2019.

Devletler de veriyor

MEB’in Yabancı Hükümet Bursları kapsamında Macaristan 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli öğrenciye burs verecek. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2020. Hong Kong Lingnan Üniversitesi lisans programlarına başvurular 15 Nisan 2020’ye kadar devam ediyor.

Vietnam Thai Nguyen Tarım ve Ormancılık Üniversitesi tarafından da lisans ve lisansüstü burslar veriliyor. Bursun ilkbahar başvuruları 30 Haziran 2020’ye kadar sürüyor. MEB bursları hakkında ayrıntılı bilgi, abdigm.meb.gov.tr adresinde.

İngiltere’ye davet

British Council, Birleşik Krallık’tan 11 üniversiteyle başlattığı 2020 GREAT Burs Programı ile Türkiye’den öğrencilere de destek sunuyor.

11 lisansüstü öğrencisine burs verilecek programda toplam 120.000 sterlin bütçe ayrıldı. Öğrenciler, mühendislik, hukuk, işletme, sanat ve tasarım, biobilimler, bilgi teknolojileri ve pek çok alandaki eğitim programlarına başvurabilecekler. Bu kurumlar arasında dünya sıralamalarında üst sıralarda bulunan, köklü üniversiteler de var. O üniversiteler şöyle: Arts University Bournemouth, York, Sussex, Stirling, Kent, East Anglia, Bath, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Newcastle, Imperial College London, Cranfield.