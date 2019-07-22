Yurt dışından getirildiğini söyleyip içti... Sonu oldu!

Olay, 15 Temmuz'da Arifiye ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk babası Rüstem Sainkaplan, kendisine yurt dışından gelen içkiyi arkadaşlarıyla içmek istedi. Arkadaşları tadına baktıkları içkiyi beğenmeyince Sainkaplan içmeye devam etti. Rüstem Sainkaplan, bir süre sonra rahatsızlanınca arkadaşları tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olması nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Rüstem Sainkaplan, iç organlarının iflas etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Rüstem Sainkaplan, bugün Arifiye Çınardibi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.