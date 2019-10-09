Hafta ortasında hava durumu bilgileri | İl il hava dereceleri

Dün yurt genelinde etkili olan yağmurlu hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Yurt genelinde güneşli hava hakim oldu. Vatandaşlar ise her ihtimale karşı hava durumu bilgisini öğrenmek istiyor. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 9°C 22°C

Perşembe

Parçalı Bulutlu 10°C 24°C

Cuma

Az Bulutlu 11°C24°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 13°C 22°C

Perşembe

Parçalı Bulutlu 13°C 23°C

Cuma

Parçalı Bulutlu 16°C 24°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 15°C 25°C

Perşembe

Az Bulutlu 16°C 27°C

Cuma

Az Bulutlu 18°C 28°C

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