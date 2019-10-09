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09.10.2019 - 12:02 |

Hafta ortasında hava durumu bilgileri | İl il hava dereceleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin hava durumu tahminlerini yayımladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu dereceleri...

Hafta ortasında hava durumu bilgileri | İl il hava dereceleri

 Dün yurt genelinde etkili olan yağmurlu hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Yurt genelinde güneşli hava hakim oldu. Vatandaşlar ise her ihtimale karşı hava durumu bilgisini öğrenmek istiyor. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 9°C 22°C

Perşembe

Parçalı Bulutlu 10°C 24°C

Cuma

Az Bulutlu 11°C24°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Parçalı Bulutlu 13°C 22°C

Perşembe

Parçalı Bulutlu 13°C 23°C

Cuma

Parçalı Bulutlu 16°C 24°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün az bulutlu 15°C 25°C

Perşembe

Az Bulutlu 16°C 27°C

Cuma

Az Bulutlu 18°C 28°C

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"Aile boyu" suç çetesi yakalandıİstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen anne ve iki oğlu yakalandı.
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