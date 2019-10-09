09.10.2019 - 12:02 |
Hafta ortasında hava durumu bilgileri | İl il hava dereceleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinin hava durumu tahminlerini yayımladı. Ankara hava durumu, İstanbul hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu dereceleri...
Dün yurt genelinde etkili olan yağmurlu hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Yurt genelinde güneşli hava hakim oldu. Vatandaşlar ise her ihtimale karşı hava durumu bilgisini öğrenmek istiyor. İşte son dakika hava durumu tahminleri...
HAVA DURUMU
ANKARA HAVA DURUMU
Bugün Parçalı Bulutlu 9°C 22°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu 10°C 24°C
Cuma
Az Bulutlu 11°C24°C
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün Parçalı Bulutlu 13°C 22°C
Perşembe
Parçalı Bulutlu 13°C 23°C
Cuma
Parçalı Bulutlu 16°C 24°C
İZMİR HAVA DURUMU
Bugün az bulutlu 15°C 25°C
Perşembe
Az Bulutlu 16°C 27°C
Cuma
Az Bulutlu 18°C 28°C