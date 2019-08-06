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06.08.2019 - 22:01

Yurt genelinde hava sıcak ama... O ilimizde hava 6 derece

Türkiye'de yurt genelinde sıcak hava etkisini gösteriyor. Yurdun kuzey kısmında etkili olan sağanak yağış etkisini yitiriyor. Fakat Ardahan'da hissedilen sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor.

Yurt genelinde hava sıcak ama... O ilimizde hava 6 derece

Haftanın üçüncü günü Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi parçalı bulutlar arasından güneş alıyor, yurdun kalanı ise az bulutlu bol güneşli bir gökyüzüne sahip. Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış çarşamba günü Artvin ve Ardahan'da etkili olacak. Ardahan'da ise hissedilen sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.

Yurt genelinde hava sıcak ama... O ilimizde hava 6 derece

Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde sağanak yağış yok. Sıcaklıklar Marmara’da 30 derecenin üzerinde ölçülüyor, Akdeniz’de Antalya dolaylarında sıcaklık 38 dereceye dayanıyor.

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