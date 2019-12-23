Yurtiçi Kargo Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Yurtiçi Kargo müşteri temsicilerine Pazar günleri hariç saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında aşağıdaki hizmetlerini alabilirsiniz.

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En yakın şube bilgisi, Kargom nerede ve Teslimat bilgisiyle ilgili detayları da bu numaradan öğrenebilirsiniz.

Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezi Numarası: 444 99 99

Çağrı merkezi çalışma saatleri: Pazartesi-Cumartesi saat 08:00-20:00 arasıdır.

Pazar günleri Yurtiçi Kargo çağrı merkezi çalışmamaktadır.

Yurtiçi Kargo müşteri temsilcisine hızlı şekilde bağlanmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

444 99 99‘u arayın.

1‘i tuşlayın.

8‘i tuşlayın.

ve bağlanmak için bekleyin.