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23.12.2019 - 17:25 |

Yurtiçi Kargo Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcılar tarafından Yurtiçi Kargo Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu merak ediliyor. Sorgulama yaptıkları esnada direkt müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen kullanıcılar hangi numarayı aramak zorunda? Detaylar haberimizde...

Yurtiçi Kargo Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

 

Yurtiçi Kargo müşteri temsicilerine Pazar günleri hariç saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında aşağıdaki hizmetlerini alabilirsiniz.

En yakın şube bilgisi, Kargom nerede, Teslimat bilgisi, Teslim süreleri, Adrese kurye talebi, Her türlü görüş, öneri ve şikâyetlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca 7 gün 24 saat sesli yanıt sistemimizden aşağıdaki hizmetleri alabilirsiniz.
En yakın şube bilgisi, Kargom nerede ve Teslimat bilgisiyle ilgili detayları da bu numaradan öğrenebilirsiniz.

Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezi Numarası: 444 99 99
Çağrı merkezi çalışma saatleri: Pazartesi-Cumartesi saat 08:00-20:00 arasıdır.
Pazar günleri Yurtiçi Kargo çağrı merkezi çalışmamaktadır.

Yurtiçi Kargo müşteri temsilcisine hızlı şekilde bağlanmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

444 99 99‘u arayın.
1‘i tuşlayın.
8‘i tuşlayın.
ve bağlanmak için bekleyin.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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