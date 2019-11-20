Yurttan ara tatil manzaraları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ara tatilde öğrenciler, 4 günü geride bıraktı. Tatili kimi çok sevdi kimi gereksiz buldu. Öğretmenler ve velilerin ise derdi çok başka. Öğretmenler, düzenlenen seminer ve etkinliklerin sadece kâğıt üzerinde kalmasından şikâyetçi. Çalışan veliler de çocuklarını bırakacak yer bulamadığı için tatilden memnun değil.

Tatil kapsamında MEB, 81 ilde etkinlik düzenliyor. Ancak bu etkinliklere katılım çok azken lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için tatil yine ders çalışmak demek, onlar kurslara gitmeye devam ediyor.

MEB’in etkinliklerine katılanlar, müzeleri gezenler, aileleriyle işe gidenler, kurslara devam edenler... Ara tatilden manzaraları sizler için derledik:

Dört çocuk katıldı

İstanbul’daki 7 bin 60 okulda eğitim gören yaklaşık 3 milyon öğrenci için İl Milli Eğitim Müdürlüğü program hazırladı. Bu kapsamda öğrenci ve veliler, ahşap, müzik, yaşam becerileri, drama, oyun ve dans, zekâ oyunları gibi 700 etkinliğe katılabiliyor. Bunlardan biri de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binası’nda düzenlenen masal dinletisiydi. Biz de bu etkinliğe katılarak çocuklarla sohbet ettik.

Sadece 4 çocuk vardı ve hepsi kuzendi. Bunlardan Poyraz ve Yağız’ı öğretmenleri ödev verdiği için getirdiğini belirten Tuğba Akçaoğlu, masal dinletisinin dışında yapılacaklar listesinde müze, kütüphane, tarihi yer ziyaretleri de bulunduğunu söyledi. Akçaoğlu, bazı etkinliklerin maddiyat gerektirdiğinden şikayetçi.

Sevenler de var

Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu’nda da el beceri atölyeleri, müzik, dans, tiyatro ve bilim atölyeleri düzenleniyor. Burada veli ve öğrencilerle sohbet ettik:

Adem Mart: Torunumu etkinliklere getirdim. Emekli bir öğretmen olarak tatili mantıklı bulmadım. Çocuk okula alışmışken bir hafta tatile gerek yoktu. Anne babası çalışıyor. Nevşehir’de oturuyoruz. Biz olmasaydık ilgilenemezlerdi.

Sueda Öztopal: 4. sınıfa gidiyorum. Bugün kurabiye yapıyoruz. Tatile gerek yoktu. Okul olsa daha iyi olurdu.

Erdem Şahin: 4. sınıftayım. Bence ara tatil gereksiz. Yaz tatili, sömestr var. Yeni tatile gerek yoktu. Zaten okul başlayalı iki ay oldu.

Arzu & Barış Türkmenoğlu: Çocuğumuz birinci sınıfa gidiyor. Çalışıyoruz, bir hafta izin aldık. Çok yoruluyorlardı. Tatil iyi oldu. Kocaeli’de oturuyoruz. Çocuğumuz tarihe ilgili olduğu için İstanbul’daki müzelere geldik.

Ahmet Cenkçi: Bizim gibi sınavlara hazırlananlar için iyi oldu. En azından ders çalışmış oluyoruz.

Amacından uzak

Ara tatilde, öğretmenlerin gelişimine yönelik program ve geziler de düzenleniyor. Bunlar arasında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi, kariyer rehberliği, robotik ve kodlama; akıl ve zekâ oyunları, müze gezileri, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yer alıyor. Liste çok uzun ancak bazı okullarda öğretmenler, etkinliklerin kâğıt üzerinde kaldığını, çay, kahve içerek zaman doldurduklarını dile getiriyorlar.

Küçükçekmece Halkalı Cumhuriyet İlkokulu’nda ara tatil kapsamında dans atölyesi düzenlendi.

Kurslar yoğun geçiyor

Ara tatil bazı öğrenciler için gezmek, eğlenmek, dinlenmek için fırsat olsa da lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ders çalışmak demek. Hatta bazı kurslar tatili fırsat bilip ders programlarını daha da yoğunlaştırdı. Bazı kurslar deneme sınavları düzenlerken bazıları da bir haftalık ders çalışma kampları yapıyor. Kurslara gitmeyen öğrenciler ise evde eksiklerini kapatmak için sıkı bir ders programı uyguluyor.

Çocuklar, iş başı yaptı

Ara tatille birlikte ofisler, çocuklarla dolmaya başladı. Çalışan ebeveynler, bırakacak kimseleri olmadığı için çocuklarını da dönüşümlü olarak işe götürüyor. Bu velilerden Yalçın Omaç, “Eşim de ben de çalışıyoruz. O yüzden bugün çocukları işe ben getirdim. Çalışan diğer arkadaşlarımıza sıkıntı vermemeye çalışıyoruz. Ofis ortamında ister istemez zor oluyor” diyor. Çınar ve Pınar isimli ikiz kardeşler ise günlerini iş yerinin bahçesindeki hayvanlarla oynayarak, babalarının yanında oturarak ve diğer çalışanlarla sohbet ederek geçiriyor.

‘Ödevlere boğulduk’

Ara tatil, sosyal medyanın da gündemindeydi. Paylaşımlar şöyle:

Bizim tek etkinliğimiz günde 12 saat LGS çalışmak.

Öğretmenler tatilde değil ki! Yine okuldayız.

Kolejde öğretmenlik yapıyorum ve normal programdan daha yoğun çalışıyoruz.

İzmir’in etkinlik takvimi pek bir yavan. 5 gün olarak planlanan etkinlik takviminin 4 gününde huzurevi ziyareti ve 5 günün tamamında akşamları anı paylaşımı etkinliği var. Gerisi de her yaşa hitap etmiyor zaten.

Ödeve boğulmuş çocuklar etkinliğe nasıl gidecek bunu da anlatsalar.

Bakan’ın gösterdiği atölyeli okulları biz hâlâ aramaktayız. Bulursak yapacağız etkinlik.

İzin alamadığımız için değişen bir şey yok hayatımızda. 10 yaşındaki çocuk, tek başına etkinliklere gidemiyor. Bütün gün bizimle işe gelmek zorunda.

20 sayfa fotokopi ezberlenecek, şiirler okunacak, kitap özeti çıkarılacak… Bunlar biterse etkinliklere gideriz. Bizde tatil yok maalesef.

Bakan ders verdi

MEB’in UNICEF işbirliğinde hazırladığı öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programında, okullarda rehberlik hizmetleri, çocuk ve aile ile iletişim, kapsayıcı eğitim bağlamında rehberlik becerilerinin geliştirilmesi, çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunlar ve çözüm önerileri konu başlıkları yer aldı. Ankara Pursaklar Fen Lisesi’ndeki programın açılışını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı.

Selçuk, rehberlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik program kapsamında önlük giyip, öğretmenlere ders verdi. Selçuk, ‘vücut yakın-gözler uzak’ prensibine dikkat çekerek, “Öğretmenlerin bir aurası var. Fiziksel olarak yakın olduğu yerde çok problem çıkmaz; çünkü o aura onu etkiler. Eğer uzakta bir grup varsa, o grubu da gözünün aurasıyla etkiler, bunu denediğinizde göreceksiniz” dedi.