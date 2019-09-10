Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? Yüsra Geyik biyografisi

Yüsra Geyik ve Ozan Güven'in el ele görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. 1990 doğumlu olan Yüsra Geyik Samsun'da dünyatya geldi. Küçük yaşlarda aldığı tiyatro eğitimi ile oyunculuğa olan ilgisini aldığı eğitim ile taçlandıran güzel oyuncu Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük roller ile kariyer basamaklarını tırmandı. Yüsra Geyik en büyük tanınırlığını ise Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteri ile elde etti.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İlkokuldayken tiyatroya ilgi duydu ve bu alanda kendisini geliştirdi. Ekranlara Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat dizilerinde aldığı küçük rollerle merhaba dedi. 2005 yılında Yumurcak TV'de sunuculuk yaptı.

Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alan genç oyuncu Yüsra Geyik, 14 yaşındayken oyunculuk ajansına kaydoldu. 2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.