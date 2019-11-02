Yusufeli gastronomisi kayıt altında

Araştırmacı şef/gastronom Süleyman Engin, koordinatörlüğünü Fatih Özdemir’in yaptığı çalışmayla Yusufeli’ni karış karış gezdi. Yöreye özgü tam 403 yemek çeşidi saptadı. Bu lezzetleri kayıt altına aldı ve “Yusufeli Mutfak Kültürü” isimli kitapta topladı. Bir kültür hazinesi olan kitap, bu yıl ilk kez yapılan “Yusufeli Gastronomi ve Mutfak Kültürü Tanıtım Festivali”nde görüceye çıktı.

2011, 2012 ve 2016 yıllarında Çoruh Vadisi’nde yetiştirilen ürünler üzerine çalışma yaptığını, Yusufeli Belediyesi’nden Fatih Özdemir ile tanıştıktan sonra da bu proje fikrinin doğduğunu belirten Engin, “Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de projeye sıcak baktı. Harekete geçtik ve bütün köylerini gezdik. Olay sadece yemek değil. Buranın yerel ürün haritasını da çıkarmak istedik. Çünkü mutfak kültürünün temelini oluşturan aslında bu yerel ürünler. Kaynak onlar. Bu yüzden önce yerel ürünleri araştırmaya başladık. Hepsini tek tek saptayıp kayıt altına aldık” dedi.

Bölgede halen yerel tohumların kullandığına da işaret eden Engin, “Sadece 28 farklı kete çeşitliliğine ulaştık. Belediye Başkanı Aytekin ile görüştüğümüzde bize, ‘30-40 yemeğimiz olur’ demişti. Önceki saha çalışmasında ise 100’ün üzerinde kaynak bulmuştum. Ancak daha derine inince çıkan sonuca ben bile şaşırdım” dedi.

Barajla birlikte 20 kilometrelik vadinin tamamen sular altında kalacağına vurgu yapan Ergin, “Bu 20 kilometrelik alan içinde birçok köy var, onlarca tarımsal alan var. Verimli topraklar tamamıyla kaybolacak. Bu da mutfak kültürünün bir kısmı kaybolur demek. Ama elimizdeki bu kitap, su altında kalmış bir kültürün, suyun üzerindeki yansıması olacak. O miras bu kitap üzerinden yeniden kurulacak tarımsal alanlarla yaşatılmaya çalışılacak” diye konuştu.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de yapılan çalışmayla ilgili olarak “Gördüm ki bu coğrafyanın ürün çeşitliliği aslında yemek çeşitliliğinin kendisiymiş. Gastronomi kültürümüzü araştırırken ne kadar büyük bir zenginliğin içinde olduğumuzu, ne kadar kıymetli hazinemizin var olduğunu hissettik” ifadelerini kullandı.