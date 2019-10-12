Yüzde 100 başarıyla vurdu! Seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha ettiğini duyurdu. Demir, seri üretime geçileceğinin de müjdesini verdi.