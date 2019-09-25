MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemYüzsüzlüğün bu kadarına da pes!
25.09.2019 - 17:39 | | İHA

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!

Adıyaman’da, 3 ayrı ikamete girerek hırsızlık yapan kadın şahısların, kahkahalar atması pes dedirtti.

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!

Edinilen bilgilere göre, merkez Yavuzselim, Kayalık ve Mehmet Akif Mahallelerinde bulunan 3 ayrı ikamete giren ve ikametlerden toplam bin 500 TL para ile altın kolye çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında olay yeri ve çevresinde bulunan bütün güvenlik kamera kayıtları incelenerek olayları gerçekleştiren Sibel Ö., Pınar Ö.ve İpek Ö., yakalandı.

KAHKAHA ATTILAR

Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında ikametlerden çalınan bin 500 TL para ile altın kolye ele geçirildi. Şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmek üzere ekip otolarına bindirileceği esnada şahıslar kameralar karşısında gülerek kahkahalar attı. Şahısların gülmeleri ve kahkaha atmaları pes dedirtirken şahıslar adliyeye götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyorİstanbul'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!

Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes!

Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur fragman (70. Bölüm)

Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur fragman (70. Bölüm)

Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Aydın'da feci kaza! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı

Sıradaki Haber