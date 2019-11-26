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26.11.2019 - 12:19 | | AA

Yüzü asitle yakılan Berfin ilk kez mahkemede!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Yüzü asitle yakılan Berfin ilk kez mahkemede!

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya mağdur Berfin  Özek ilk kez katılırken, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile  CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile bazı kadın platformlarının temsilcileri  salonda hazır bulundu.

Sanık Ozan Ç'nin tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza  İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, avukatı, suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı  ileri bir tarihe erteledi.

Yüzü asitle yakılan Berfin ilk kez mahkemede

Mahkeme çıkışında gözyaşlarına hakim olamayan mağdur Berfin Özek,  kadına yönelik şiddetin son bulmasını isteyerek, "Yaşadığım şeyler kolay  değildi." dedi.

Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Özek'in avukatı Mehtap  Sert ise eksik hususlarla ilgili beklentilerinin olduğunu söyledi.

Gelen raporlarda, sanığın o saatlerde olay yerinde olduğunun  netleştiğini ifade eden Sert, "Mütalaa kasten yaralama suçundan istendi. Bu  durumda alacağı ceza kasten öldürmeyle aynı olmayacağı için 1 yıldan 3 yıla diye  başlayan bir kanun maddesi. Üstten ceza verilse bile sanığın hükümle birlikte  tahliye olması ve sokağa çıkıp hayatına devam etmesinin doğuracağı sonuçlar  olacak. Tabi ki hakimin ne vereceği belli değil, bu sadece savcılık makamının  mütalaası." diye konuştu.

OLAY

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç.  tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer  gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının  girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından  üstlenilmişti.

 

 

Gözyaşlarına engel olamadı! 'Azap çekiyorum'Karaman'da, trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28) bıçaklayarak, öldüren sağlık görevlisi Mehmet Sekmen (23), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sekmen, duruşmada, "Amacım öldürmek değildi. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim" dedi.
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