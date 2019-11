''Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'' Oscar rekoru kırdı

06:35





Bu yıl 11 dalda aday gösterilen ünlü üçleme Yüzüklerin Efendisi'nin son halkası Kralın Dönüşü, geceye 11 ödülle bir rekora imza atarak damgasını vurdu. Film, en iyi film ve en iyi yönetmen dahil, sanat yönetimi, kostüm tasarımı, makyaj, ses, görsel efekt, orijinal müzik, şarkı, kurgu, senaryo uyarlaması, dallarında ödülün sahibi oldu. "Kralın Dönüşü" Akademi tarihinde fantazi türde en iyi film ödülü alan ilk film olma özelliğini taşıyor.



En iyi yönetmen ödülünü almak için sahneye gelen Peter Jakson'ın oldukça kendinden emin ve rahat olduğu gözlendi. Bize harika bir gece yaşattınız diyen ünlü yönetmen, yüzleri aşan sayısıyla film ekibine teşekkürlerini sundu.



SEAN PENN, EN İYİ ERKEK OYUNCU



Gecenin en çok merak edilen ödülü, en iyi erkek oyuncu ödülüydü. Bill Murray, Jude Law, Sean Penn gibi güçlü oyunculardan hangisinin seçileceği kestirilemiyrdu. Genel favoriler Murray üzerineydi fakat ödülün sahibi, Oscar törenlerine katılmayı reddeden Sean Penn oldu.

Clint Eastwood'un yönetimindeki "Gizemli Nehir"de güçlü bbir karakter rolüyle karşımıza çıkan Penn, bu yıl ilk kez Eastwood'u ve filmini desteklemek amacıyla törene katılacağını açıklamıştı.



Ödülü soğukkanlı bir şekilde Nicole Kidman'ın elinden alan Penn, "oyuncular bilirler, oyunculukta en iyi diye bir kavram yoktur" diyerek Akademi'ye ufak da olsa bir gönderme yapmaktan kendini alamadı.



OSCAR'IN PRENSESİ CHARLISE THERON



En iyi kadın oyuncu ödülü şüphesiz kimseyi şaşırtmadı. Bu yılki ödül törenlerinin galibi Charlise Theron Oscar'ın da sahibi oldu. Tüm açıklamalarında "insana bir şans verildiğinde yapamayacağı şey yoktur" diyen güzel sanatçı, "Cani" filmi için 15 kg almış ve müthiş bir performans sergilemişti.

Konuşmasında ilk olarak yönetmenine daha sonra annesine onu Amerika'da yaşatabilmek için yaptığı fedakarlıkları için teşekkür etti. Ülkesi Kuzey Afrika'ya da teşekkür etmeyi unutmayan Theron, bu yılın onun için inanılmaz bir yıl olduğunu söyledi. Ödülü geçen yılın ödüllü oyuncusu Adrien Brody'nin elinden alan ve heyecanlı olduğu gözlenen yıldız, ağlamayacağını söyleyerek güçlü görünmeye çalıştı.



TIM ROBBINS ŞAŞIRTMADI



Bu yıl tüm ödül törenlerinin galibi olan Tim Robbins, tahmin edildiği gibi, en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında "Gizemli Nehir"deki üstün performasıyla, Oscar'ın da kazanan ismi oldu. Robbins, ilk kez 1995 yılında "Dead Man Walking" filmiyle en iyi yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

En iyi yardımcı oyuncu dalında kazanan isimse yine favori olarak gösterilen Renée Zellweger oldu. Son iki yıldır, "Bridget Jones'un Günlüğü" ve ardından "Chicago"daki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilen oyuncuya bu yıl "Soğuk Dağ" filmiyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü almak kısmet oldu. Zellweger konuşmasında bu kadar yetenekli insanlarla bir arada olmasını sağladığı için Akademi'ye teşekkürlerini sundu. Oyuncunun törenden önceki iddialı açıklamalarında da olduğu gibi kendinden oldukça emin ve heyecansız olduğu gözlendi.

"Toy Story" ve "Monsters Inc." filmlerinin yapımcılarının bu yılki animasyon bombası "Kayıp Balık Nemo" için adaylar açıklanmadan önce en iyi film dalında bile aday gösterilebileceği tartışılmıştı. 340 milyon dolar gişe hasılatı yakalayan film, en iyi animasyon ödülünün sahibi oldu.

Gecenin onur ödülü "Breakfast at Tiffany's / Tiffany'de Kahvaltı" ve Peter Saller'lı "Pembe Panter" filmlerinin ünlü yönetmeni Blake Edwards'a verildi. Hollywood'un hınzır yönetmeni olarak bilinen Edwards'a ödülünü en az onun kadar hınzır bir adam, Jim Carrey verdi. Ödülü verirken beraber mini bir şov da yapan ikili, izleyicileri kahkahalara boğdu.





En İyi Film



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Yönetmen



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü / Peter Jackson.



En İyi Erkek Oyuncu



Sean Penn / Gizemli Nehir.



En İyi Kadın Oyuncu



Charlize Theron (Cani).



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Tim Robbins (Gizemli Nehir).



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Renée Zellweger (Soğuk Dağ).



En İyi Yabancı Film



Barbarların İstilası / Kanada.



En İyi Sanat Yönetimi



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Animasyon



Kayıp Balık Nemo.



En İyi Kostüm Tasarımı



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Kısa Film



Two Soldiers.



En İyi Kısa Animasyon



Harvie Krumpet.



En İyi Görsel Efekt



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Makyaj



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Ses Kurgusu



Dünyanın Uzak Ucu.



En İyi Ses



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Kısa Belgesel



Chernobyl Heart.



En İyi Belgesel



The Fog of War.



En İyi Orijinal Müzik



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Kurgu



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Şarkı



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, "Into the West"... Söyleyen: Annie Lennox.



En İyi Uyarlama Senaryo



Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü.



En İyi Orijinal Senaryo



Lost in Translation / Sofia Coppola.