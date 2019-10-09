Yüzünü doğaya dönen festival

Her yıl, Türkiye’den ve dünyadan 100’den fazla fotoğraf sanatçısını bir araya getiren Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 4 Ekim’de başlıyor. 13 Ekim’e kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek. BursaFotoFest’in mekanı, her yıl olduğu gibi Türkiye’nin prestij markalarından biri olan Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı olacak.

14 ülkeden 230 fotoğrafçı

Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nden Kamil Fırat’ın üstlendiği BursaFotoFest 2019, Afrika, doğa ve vahşi yaşamın insan eli değmeden önceki son anları gibi temalarda distopik dünyalar yaratan fotoğrafları ile ünlü Nick Brandt, Kore’nin doğasını alışılmamış bir duygu ile karşı karşıya getiren Park Jongwoo başta olmak üzere, Paolo Patrizi, Emerson Murakami, Mehran Cheraghchi Bazar gibi birçok yabancı fotoğrafçının eserlerini Bursa’da ağırlayacak. Meksika’dan Alejandra Gómez Colorado, Güney Amerika fotoğrafçılığı hakkında bilgiler verecek. Türkiye’den Tansu Gürpınar ve Süha Derbent’in de arasında olduğu 14 ülkeden 230 fotoğrafçı anılarını ve çalışmalarını paylaşacak.