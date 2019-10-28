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28.10.2019 - 09:06 | | DHA

Son dakika: Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, ticari amaçlı kaçak kesim yapan kişiye ait işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 400 kilo kaçak et ele geçirildi. Zabıta, et dışında bir şey bulunmayan işyerini mühürleyerek kapattı.

Son dakika: Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi
Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi
Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi
Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi
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Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri merkez Yakutiye ilçesinde kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine dün harekete geçti. Ekipler gün boyu uzaktan izlediği Kongre Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde baskın düzenlendi. Yapılan aralamalarda ticari amaçla kesildiği anlaşılan yaklaşık 400 kilo et ele geçirildi. Zabıta ekipleri, kaçak kesildiğini tespit ettiği etleri bulundukları yerden taşıyarak araca yükledi. Etler imha edilmek üzere götürülürken ruhsatsız olması nedeniyle iş yerinin kapısına mühür vurularak kapatıldı.

Erzurum'da veteriner denetiminden uzak kaçak et kesimi yapanlara karşı mücadelenin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını söyledi.

 

 

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