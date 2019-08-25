Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

Milyonlarca vatandaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiğini merakla araştırıyor. Özelllikle çalışan kesimin merakla araştırdığı 30 Ağustos resmi tatil mi sorusu yoğun ilgi görüyor. İşte Vatandaşların araştırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusunun yanıtı...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE ENK GELİYOR? RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için dolayısıyla Cuma günü tatil sayılacak.