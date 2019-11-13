Zahide Yetiş kaç yaşında? Zahide Yetiş kimle evli?

Show TV'de ekrana gelen 'Zahide Yetiş'le' adlı programı sunan başarılı sunucu, sabah saatlerinde yayınlanıyor. Programı izleyenler, ise Zahide Yetiş hakkında bilgi almak istiyor. Zahide Yetiş'in yaşı ve Zahide Yetiş'in eşi merak ediliyor. İşte Zahide Yetiş hakkında merak edilenler...

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi. Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu. TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Doktorum programıyla tanındı. ATV'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten beri Show TV'de haftaiçi her sabah yayınlanan Zahide Yetiş'le programını sunmaktadır. Ayrıca Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor! başlıklı bir kitap yazmıştır. Engelli yazar Onur Ustaoğlu'nun yazdığı Hey! Biz de Buradayız isimli sesli kitaba seslendirme ve tanıtımda destek vermiştir.

ZAHİDE YETİŞ KİMLE EVLİ?

Daha önce bir defa evlilik yapan ve boşanan Yetiş, halen iş adamı Cem Arısoy ile evlidir. Çiftin Aras adında bir oğulları vardır.