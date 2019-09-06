06.09.2019 - 15:03
Zalim İstanbul 10. bölüm 3. fragmanı! Şeniz Nedim'in peşinde...
Zalim İstanbul 10. bölümü için geri sayım başladı. Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Zalim İstabul'da ortalık karışıyor. Cemre'nin Nedim'i kaçırması konakta gergin dakikalara neden oluyor. Şeniz, herkesten önce Nedim'i bulabilecek mi?
Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşüyor! Zalim İstanbul yeni sezonuyla pazartesi Kanal D'de başlıyor!
ZALİM İSTANBUL 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır. Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir.
Şeniz'in planları başarılı olacak mı?
Zalim İstanbul yeni sezonuyla Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor!
ZALİM İSTANBUL 10. BÖLÜM 3. FRAGMANI
Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at ve manda kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme bürünen debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 97 yıldır devam ediyor.