Zalim İstanbul 10. bölüm 3. fragmanı! Şeniz Nedim'in peşinde...

Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşüyor! Zalim İstanbul yeni sezonuyla pazartesi Kanal D'de başlıyor!

ZALİM İSTANBUL 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Herkes uzaklara kaçan Cemre ve Nedim'in peşindedir. Agah, Nedim için Seher ise Cemre için endişelenirken sadece kendi için endişelenen biri vardır, Şeniz! Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkan Şeniz, Cemre ve Nedim'i yakalaması için adam tutar. Amacı onları Agah'tan önce yakalamaktır. Nedim'i korumaya çalışan Cemre ise yakalanma ihtimalinden dolayı tedirgindir.

Şeniz'in planları başarılı olacak mı?

Zalim İstanbul yeni sezonuyla Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

ZALİM İSTANBUL 10. BÖLÜM 3. FRAGMANI