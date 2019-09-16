Zalim İstanbul 11. bölüm izleyenleri ekrana kilitleyecek!

Kanal D'nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi Zalim İstanbul yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Heyecan dolu dakikaların yaşanacağı dizide Nedim ve Cemre'nin başına neler gelecek merak konusu. İşte Zalim İstanbul 11. bölüm fragmanları...

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında Nedim'in öldüğü yönünde haberler çıkıyor. Nedim'in ölümünden ise Cemre sorumlu tutularak, gözaltına alınıyor!

Cemre ile karşı karşıya gelen Agah, ondan bu ihaneti ne için yaptığının hesabını soruyor! Sonrasında ise soluğu Şeniz'in yanında alıyor! Peki Cemre, gerçekleri Agah'a söyledi mi?

Nedim, tekrar hayata döndürülebilecek mi?

ZALİM İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI 2

ZALİM İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI