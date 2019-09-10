10.09.2019 - 07:58
Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nedim yangından kurtulacak mı?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam yeni sezon ilk bölüm ile ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölüm ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nedim yangının ortasında kalıyor. Nedim'in alevlerin arasında kaldığını duyan Cenk deliye dönüyor. Şeniz kurduğu planlar ile Yılmaz ailesine birbirine düşman ediyor. Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı ile 16 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D'de...
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen yeni sezon ilk bölümün hemen ardından yayımlanan yeni bölüm fragmanında Şeniz kurduğu yeni planlar ile Cemre'yi saf dışında bırakmayı başarıyor. Yılmaz ailesi Cemre'ye sırt çevirirken Nedim'i kapalı bir binaya kapadıktan sonra ateşe verilen binadan Nedim kurtulabilecek mi?
Zalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı ile 16 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D'de...
ZALİM İSTANBUL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI