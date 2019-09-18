Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Cemre'nin sırrı...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm için geri sayım başladı. Pazartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek olan Zalim İstanbul'da neler olacak?

ZALİM İSTANBUL 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seher'in eve geri dönmesini istemediği Cemre, Cenk'in yanında kalmaya başlar. Fakat bu sır hemen ortaya çıkar. Cemre'nin orada kaldığını öğrenen Ceren, Seher ve Civan Cemre'ye oldukça kızgındır. Özellikle Ceren öfkeden deliye döner. Yeni planlar yapmaya başlar. Bu planların en başında Nedim'i kullanarak Cemre'yi incitmek vardır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI